Os fósseis do pycnonemossauro foram achados em 1952 por Llewellyn Ivor Price (1905 ? 1980), um dos pioneiros da paleontologia de vertebrados no Brasil. Seis vértebras, a tíbia gigante e parte da bacia foram encontradas na Fazenda Roncador, em Querência (MT), no Alto Araguaia.

Um asteroide de 94 metros de diâmetro passará 'próximo' ao planeta Terra neste domingo (5), mas sem risco de colisão. Segundo o Observatório Nacional (ON), o objeto 2013FK estará a uma distância de 2,7 milhões de quilômetros do planeta. O monitoramento é feito pelo ON por meio do projeto Impacton (Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra).